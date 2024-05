Marco Maddaloni e il nuovo libro, Mirko Brunetti: «Averti conosciuto è stato un dono della vita»

di Cristina Siciliano

«Averti conosciuto e poterti considerare un amico è un dono della vita. La dedica la tengo tutta per me». Sono queste le parole che Mirko Brunetti ha dedicato all'amico Marco Maddaloni. L'ex gieffino ha voluto sottolineare il legame forte che c'è tra i due ex concorrenti della casa del Grande Fratello. Un messaggio di stima e gratitudine altissima per Marco Maddaloni che ha pubblicato il suo nuovo libro dal titolo L'anima del campione.

Il libro di Marco Maddaloni

Marco Maddaloni ha portato a termine un grande traguardo: la pubblicazione del suo nuovo libro “L'anima del campione”.

Il gieffino dopo aver partecipato all'ultima edizione del Grande Fratello si è dimostrato un uomo molto empatico e con una grande capacità d'ascolto. Mirko e Perla si dicono molto amici di Marco tant'è che sta continuando anche a telecamere spente.

