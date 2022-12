Il presidente Mattarella è guarito dal Covid: negativo dopo due settimane. «Sintomi molto lievi»

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è sottoposto a un tampone e, dopo quindici giorni - trascorsi con modeste linee di febbre soltanto nei primi tre giorni e senza sintomi di rilievo - è negativo al Covid e, pertanto, ha ripreso le proprie attività a ritmo normale. Lo fa sapere il Quirinale in una nota ufficiale.

Mattarella era risultato positivo al tampone due settimane fa e per via dell'isolamento aveva dovuto saltare diversi impegni ufficiali: prima il tradizionale saluto pre-natalizio con le autorità e la stampa, poi l'incontro con le Forze Armate, alle quali ha inviato un videomessaggio. Oggi finalmente, dopo quindici giorni passati per fortuna senza sintomi importanti, il Capo dello Stato torna in servizio a pieno regime.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Dicembre 2022, 10:30

