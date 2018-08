Selvaggia Lucarelli, la mamma scomparsa a Vasto: malata di Alzheimer. Notte di ricerche, gli ultimi aggiornamenti

Martedì 14 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ore d'ansia per, lada Vasto nel pomeriggio di ieri. la donna ha 75 anni ed è malata di Alzheimer è scomparsa dall'ospedale della cittadina balneare dove stava attendendo in pronto soccorso per una risonanza magnetica dopo un infortunio al gomito. Le informazioni sono state fornite dalla stessaattraverso i suoi profili social Selvaggia Lucarelli ha diffuso due foto della madre, Nadia Agen, che possono essere utili per ritrovarla a quanti si trovano in zona e dovessero vederla. Una di queste è stata registrata dalle telecamere a circuito chiuso dell'ospedale e si può vedere la signora con un cappellino di paglia, gilet scuro e abito a fantasia.Nella notte, tutti gli aggiornamenti sulla scomparsa sono stati forniti da Selvaggia Lucarelli su Facebook. la giornalista al momento si trova in Perù ma sta monitorando la situazione insieme al fratello, del quale ha fornito il numero di telefono pregando di utilizzarlo solo per comunicazioni importanti ed evitare perdite di tempo in questo momento davvero superflue.La giornalista ha suggerito ai follower di cercare nella zona di Cupello, specificando che le forze dell'ordine si stanno muovendo con tutti i mezzi a loro disposizione per aiutare a riportare a casa la donna. In un primo aggiornamento la Lucarelli ha scritto: «Abbiamo un primo punto. Le telecamere hanno visto mia mamma uscire dall’ospedale alle 14,10. Poi mi sono arrivate varie segnalazioni, le ultime due in via Luigi Cardone località Sant’Antonio alle 15,20 circa, quindi a 2 km circa dall’ospedale. Da quel momento nessuno l’ha più vista. Era comunque la strada per Cupello, quindi ha tentato di tornare a casa».L'ultimo aggiornamento di Selvaggia dice: «Si stanno muovendo le squadre cinofile, nessuna novità. Grazie a tutti».