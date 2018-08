Martedì 14 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La mamma diè stataa meno di 24 ore dalla, avvenuta ieri pomeriggio a Vasto . Dopo una notte di apprensione, ora è il momento di sciogliersi in sorrisi e ringraziamenti. In primis quelli pubblicati da Selvaggia Lucarelli sui suoi account social, che ha ringraziato i suoi follower per aver condiviso l'appello, le autorità e le forze dell'ordine. Sulla pagina della Protezione Civile di vasto, invece, spunta una foto della donna, Nadia Agen, ritrovata e sorridente: «Eccola! Meravigliosa! Dopo una notte all'aperto sta come un fringuello. Emozionante»​.E ancheora può rilassarsi e concedersi qualche battuta: «Tutto per passare una notte fuori casa con una scusa valida da raccontare a mio padre. Disgraziata», ha scritto in un commento su Facebook.