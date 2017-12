Il 16enne sparito da Mestre a Natale :«Io sto bene e non voglio tornare»

Giovedì 28 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 20:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

TRIESTE «Si chiama, ha 16 anni, è di Trieste, si è allontanato da, dove era ospite pare in una comunità, il 25 dicembre. La madrelancia un appello su Fb chiedendo a tutti di condividere, ma lui si fa vivo per dire di stare bene e... insultare i giornalisti: «Non scassatemi (...bestemmia), sono in un posto migliore della comunità di m....».L'appello ad aiutarla a ritrovare suo figlio era quello della mamma Ketty con unsu. Emanuele - che sui social si firma Dazel - al momento dell'allontanamento indossava un. Ha con sé un cellulare sprovvisto di sim, si collega a whatsapp tramite wi-fi e proprio in questo modo. Potrebbe essere ospitato da qualche amico o conoscente in città.