Emanuele, 16 anni, sparito da Mestre il giorno di Natale: l'appello della mamma

Giovedì 28 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 19:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

TRIESTE «Si chiama, ha 16 anni, è di Trieste,si è allontanato da, dove era ospite, il giorno 25 dicembre. Probabile si trovi a Trieste. Chiunque lo veda o lo abbia visto si metta in contatto in privato con la madre Ketty Sacsida o con le forze dell'ordine. Si prega cortesemente di condividere. Grazie».L'appello ad aiutarla a ritrovare suo figlio è quello della mamma con un post su Facebook. Emanuele al momento dell'allontanamento indossava une scarpe da ginnastica bianche. Ha con sè un cellulare sprovvisto di sim, si collega a whatsapp tramite wi-fi e proprio in questo modo ha comunicato alla madre di stare bene ma non vuole far sapere dove si trova. Potrebbe essere ospitato da qualche amico o conoscente in città. Chiunque lo vedesse può contattare la mamma al numero 380.1906982.