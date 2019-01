Sea Watch, politici e sindaco a bordo

Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra italiana, e i parlamentari Stefania Prestigiacomo (Fi) e Riccardo Magi (+Europa) e il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, sono a bordo della Sea Watch. «Abbiamo fatto un blitz - annuncia Fratoianni telefonicamente - utilizzando un gommone. Con noi ci sono anche un avvocato e uno psicologo. Ci sentiamo dopo...». Il 'blitz' è confermato anche da Stefania Prestigiacomo che ha spiegato: «Siamo salpati questa mattina noleggiando un gommone da privati, dopo che per due giorni ci era stato negato di salire a bordo». Con loro, rivela la parlamentare, ci sono anche la mediatrice culturale Alessandra Sciurba, l'avvocato Nicoletta Piazzese e lo psichiatra Gaetano Sgarlata.

Il blitz dei parlamentari L'operazione si è realizzata nonostante l'illegale divieto comunicato ieri pomeriggio dalle autorità, che avrebbe impedito ai parlamentari di svolgere quell'attività ispettiva che è loro prerogativa costituzionale

si legge in una nota di Mediterranea Saving Humans, la piattaforma delle associazioni italiane che con Nave Mare Jonio si alterna con Open Arms e Sea Watch nel Mediterraneo.​

Le motovedette che presidiano la nave Sea Watch 3 - continua la nota - sono intervenute per bloccare il gommone ma sono arrivate troppo tardi. La delegazione sta ora incontrando i 47 naufraghi salvati a bordo della nave e verificherà le loro condizioni fisiche e psicologiche. Raccoglierà le loro testimonianze sugli abusi e le torture subite nei campi di detenzione in Libia. E documenterà infine tutte le legittime motivazioni a sostegno della richiesta di sbarco immediato per tutte le persone a bordo». «Mediterranea Saving Humans continuerà a garantire - conclude la nota - in mare e a terra tutto il suo supporto alla delegazione con l'obiettivo di ripristinare quanto prima il rigoroso rispetto del diritto marittimo, internazionale e italiano, verso una positiva conclusione del caso».

Stefania Prestigiacomo (FI). «Nessuno può comprimere le nostre prerogative parlamentari che ci consentono di salire a bordo, a maggior ragione perché l'imbarcazione non è in quarantena e anzi - altro fatto gravissimo e senza precedenti - l'autorità marittima sanitaria non ha accolto ieri la richiesta di accertamento sanitario inoltrata su nostro consiglio dal comandante», così la parlamentare nazionale di Fi Stafania Prestigiacomo. «È un fatto vergognoso - aggiunge - perché è stata negata per evitare qualsiasi tipo di contatto con chi si trova a bordo e impedire che si aprano così le procedure propedeutiche allo sbarco. C'è mare brutto e fa molto freddo - aggiunge l'esponente di Fi - noi siamo perché scendano tutti a terra, dando la precedenza ai minorenni, ma che scendano tutti».



Intanto Forza Italia si dice sorpresa e spiazzata dall'iniziativa dell'ex ministro Stefania Prestigiacomo. Autorevoli fonti azzurre definiscono autonoma e non concordata l'iniziativa della Prestigiacomo.



Il ministro Salvini. «Parlamentari italiani (fra cui uno di Forza Italia) non rispettano le leggi italiane e favoriscono l'immigrazione clandestina? Mi spiace per loro, buon viaggio!», commenta così il ministro dell'Interno Matteo Salvini il blitz a sorpresa dei politici che questa mattina sono saliti a bordo della Sea Watch «nonostante i divieti».



Il deputato radicale Magi. «Se il ministro Salvini crede a quanto dice presenti una denuncia nei nostri confronti». Così Riccardo Magi, deputato radicale di +Europa, intervistato da Skytg24 commenta l'affermazione del ministro dell'Interno secondo il quale i parlamentari italiani, saliti sulla Sea Watch, non rispetterebbero le leggi. «Intendiamo svolgere le nostre funzioni ispettive di parlamentari. Il divieto non credo ci sia stato perchè sarebbe stato un divieto illegittimo - chiarisce - Non c'è nessun atto che potevano fare per impedirci di salire, stiamo svolgendo prerogative parlamentari garantite dalla Costituzione». E aggiunge: «Queste persone provengono da torture, da anni di violenze incredibili di cui portano i segni sul loro corpo: cicatrici sul volto che vanno dall'orecchio alla gola, cicatrici impressionanti sull'addome, storie che vengono raccontate di torture ripetute per anni. Se salvare queste persone da un naufragio - sostiene - e tentare di portarle in un porto sicuro, dove i diritti umani non siano violati, significa quello che sostiene Salvini allora vuol dire che c'è un capovolgimento che il nostro Paese e i nostri concittadini, la nostra civiltà giuridica, non deve accettare». «Il nostro appello - prosegue il radicale - è quello di chi intende farsi megafono delle persone che abbiamo sentito sulla nave, alcuni anche registrati. È l'appello di chi chiede un po' di umanità e un p0' di rispetto di quei diritti che dovrebbero essere alla base delle istituzioni democratiche. E che a volte, queste persone che vengono da paesi dove i loro diritti non sono garantiti, sembra averne più consapevolezza di quanto ne abbiamo noi».



Nicola Fratoianni. «Siamo circondati dalla Guardia di Finanza e dalla Guardia Costiera, sembra di essere in zona di guerra ma non siamo in guerra: c'è solo la pace di chi ha salvato vite umane». Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra italiana, fa parte del gruppo dei tre parlamentari che hanno organizzato il blitz sulla Sea Watch. Fratoianni descrive una situazione di «grande difficoltà» e, al tempo stesso, di «totale assurdità.

La situazione che abbiamo trovato è quella che ci aspettavamo: di grande difficoltà. Questa non è una nave che può ospitare per troppo tempo, ci sono problemi igienici per lo spazio piccolo in cui le persone sono costrette a vivere, situazioni provate. Negate anche le visite mediche in quanto nessuno ha deliberato per consentirle. Siamo in condizione di isolamento, è una situazione inaccettabile

, dice. Il ministro dell'Interno Salvini non arretra:

Noi abbiamo esercitato il nostro dovere e le nostre prerogative. Se c'è qualcuno che non rispetta le leggi - osserva ancora Fratoianni - mi pare di potere dire che è il governo del nostro Paese che, in violazione di norme internazionali, non concede alle persone di sbarcare. In nome di una battaglia politica con l'Europa non si può giocare sulla pelle delle persone

. Io e i miei colleghi abbiamo disobbedito a un abuso. Con noi c'è anche il sindaco di Siracusa, una brava persona che difende la dignità delle persone e delle istituzioni. La situazione è del tutto assurda».

