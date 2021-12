Antonello, 57 anni, trovato morto in montagna: lo stavano cercando da 4 giorni

È stato trovato privo di vita Antonello Spanu, il 57enne di Ceccano scomparso da sabato sui monti della Laga, in provincia di Rieti. L'escursionista è stato trovato dai soccorritori che in questi giorni hanno setacciato l'intera area del Monte Gorzano, anche in condizioni meteo avverse, nel tentativo disperato di salvargli la vita.

Troppi giorni al freddo, nella neve, però sono stati fatali per il 57enne che è stato trovato privo di vita. L'uomo, di Ceccano (Frosinone), aveva intrapreso l'escursione nell'amatriciano da solo, nel tardo pomeriggio di sabato ha lui stesso chiamato i soccorsi che sono prontamente intervenuti sul luogo, ma dopo la prima chiamata non ha più risposto al telefono che ha squillato per ore fino a spegnersi.

Gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico Lazio insieme ai colleghi del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo, insieme ai Vigili del Fuoco, al soccorso Alpino della Finanza, alla Croce Rossa italiana, dopo 4 giorni di ricerche hanno individuato il cadavere di Spanu presumibilmente morto per ipotermia dopo essersi trovato in difficoltà.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Dicembre 2021, 13:25

