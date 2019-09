Schianto in Puglia, morti due ragazzi: Marco aveva 19 anni, Niccolò 18. «Stavano andando al mare»

Un tragico incidente che ha spezzato due giovanissime vite: si chiamavano, 18 anni, e, 19 anni, i due ragazzi morti nell'incidente nel tarantino, sulla strada provinciale 35 che collega Massafra alla costiera jonica. È successo intorno alle 13.30 di ieri, a metà strada da quella che era la loro meta, la marina di Chiatona: erano impazienti di andare al mare Marco e Niccolò, il primo alla guida di una Opel Astra, che si è capottata più volte dopo aver spazzato via un palo di cemento.I corpi dei due giovanissimi sono stati sbalzati fuori dalla vettura: uno vicino, l'altro più lontano, tra gli alberi di un uliveto, racconta il Quotidiano di Puglia. Entrambi, probabilmente, sono morti sul colpo. Tanti gli automobilisti su quel tratto di strada: dopo aver visto la scena hanno subito chiamato il 118 per cercare di salvare quelle due giovani vite, ma è stato tutto inutile. Difficile al momento stabilire l'esatta dinamica: forse l'alta velocità, su una strada stretta e molto trafficata, già teatro di altri incidenti mortali in passato.