L'auto sbanda in curva e si schianta contro un ulivo: morti due ragazzi di 18 e 19 anni

Malore in pizzeria, ragazzino di 13 anni muore davanti ai genitori e agli amici

Mercoledì 4 Settembre 2019, 16:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tragico incidente e dramma in Puglia. Un'auto Opel Astra con a bordo(Taranto) è finita contro un albero d'ulivo: morti sul colpo i due occupanti, che. L'incidente è avvenuto all'ora di pranzo, intorno alle 13.30, sulla provinciale che collega Massafra a Chiatona, in contrada Pezzarossa.Non si conoscono ancora le cause dell'incidente, forse il giovane alla guida ha perso il controllo per via dell'alta velocità. L'auto è finita fuori strada all'altezza di una curva, sbattendo contro un palo e un ulivo e ribaltandosi più volte. Sul posto i carabinieri e il personale sanitario del 118 per i controlli di rito. Lo schianto violentissimo non ha dato scampo ai due ragazzi e per entrambi sono stati inutili i tentativi di rianimazione.