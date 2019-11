Schianto dopo la discoteca, Franco Antonello in ansia per il secondogenito Alberto dopo una vita dedicata al figlio autistico

Il ragazzo rimasto gravemente ferito nell'incidente a Musile di Piave, in provincia di Venezia, dove è morta Giulia Zandarin, è Alberto Antonello, fratello di Andrea e figlio di Franco, che hanno ispirato il film di Gabriele Salvatores, 'Tutto il mio folle amore', appena uscito nelle sale. Il 19enne è in coma dopo lo schianto al rientro dalla discoteca. Nell'incidente è morta sul colpo la fidanzata Giulia Zandarin. (nella foto sotto, da sinistra Andrea Antonello, il padre Franco, Alberto Antonello e Giulia Zandarin)







La storia di Franco Antonello e del primogenito Andrea del resto è una storia speciale che ha commosso e divertito l'Italia. I due, che hanno girato il mondo, pubblicato quattro libri e raccontato la loro storia in diverse trasmissioni televisive, infatti hanno portato alla luce con serenità e allegria una condizione che spesso attanaglia le famiglie che vivono lo stesso problema, trovando subito largo consenso.



Prima le mie priorità erano il lavoro, il successo, le passioni, tutte cose che mio figlio non potrà avere. Oggi guadagno la metà di prima e ho una sola priorità: Andrea

aveva detto Franco Antonello.



Papà Franco e Andrea hanno pubblicato quattro libri, raccontato la loro storia in tv (da "Le Iene" a "Le invasioni barbariche"), sui social e nel romanzo "Se ti abbraccio non avere paura" di Fulvio Ervas (24 ristampe in nove Paesi). Testo trasformato da Gabriele Salvatores nel film "Tutto il mio folle amore", presentato quest'anno alla Mostra del Cinema di Venezia e dal 24 ottobre scorso nelle sale.



Il drammatico incidente. La notte di Halloween la polizia ferma Alberto in macchina in provincia di Venezia con sei persone a bordo e una piccola dose di hashish in tasca. È neopatentato, gli ritirano la patente. Invece di tornare a casa usa il permesso provvisorio di guida per andare alla discoteca King's di Jesolo insieme alla fidanzata diciottenne Giulia Zandarin. Ballano fino all'alba e, sulla la strada del ritorno, si schiantano contro albero. Giulia muore, lui finisce in coma. Lo trovano positivo all'alcol con 0,76.

