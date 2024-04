Inciampa e cade dalle scale di casa, trovato morto nella palazzina

di Marina Mingarelli

Precipita da una scala della sua palazzina in via Le Rase a Frosinone, muore un pensionato di 65 anni. Una caduta accidentale - stando alle prime informazioni - che purtroppo non ha dato scampo all'uomo che è deceduto prima di poter essere trasportato con una eliambulanza in un centro attrezzato della capitale.

Sono intervenuti gli agenti di polizia che stanno cercando di ricostruire l'incidente attraverso alcune testimonianze e il personale dell'Ares 118 per i soccorsi, purtroppo risultati inutili.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Aprile 2024, 20:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA