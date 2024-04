Donna prende a pugni persone a caso, l'appello delle autorità: «Se sapete qualcosa contattateci»

di Redazione Web

Giorni di straordinaria follia a Londra, dove le autorità hanno messo in guardia i cittadini da una donna apparsa fuori controllo. Secondo quanto mostrato da alcuni video che girano sui social, una ragazza sta prendendo a pugni le persone in maniera del tutto casuale.

In uno di questi, una passeggera viene colpita con un pugno mentre è seduta in un vagone della metro. Un secondo video sembra mostrare la stessa donna, la violenta protagonista dell'altra clip, che sorride, per poi sferrare un cazzotto a un dipendente di un supermercato mentre sistema alcuni prodotti sugli scaffali.

Ipotesi «scherzo» social

Il contesto in cui vengono girati questi video non sono chiari, ma, secondo quanto riportato dal The Standard, si pensa che queste aggressioni siano filmate e condivise come «scherzi», con l'obiettivo di guadagnare follower.

La polizia ha esortato le vittime o eventuali testimoni a mettersi in contatto con loro. «È circolato online un video che mostra una persona prendere a pugni senza motivo i pendolari a bordo di un treno - ha dichiarato un portavoce -. Se avete assistito all'assalto, contattateci. I nostri agenti potranno aiutarvi».

