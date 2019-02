Donna sbranata da tre cani mentre raccoglie asparagi, indagato il proprietario

Unaè ricoverata in prognosi riservatadopo essere stata aggredita, ieri, da un: è successo a Lampedusa, in contrata Terranova. La vittima stava raccogliendo asparagi, quando il branco l'ha circondata e attaccata: solo l'arrivo di un passante, che ha sentito le urla strazianti della donna, ha scongiurato il peggio e messo in fuga i tre animali.La donna, condotta in elisoccorso a Palermo dopo essere stata immediatamente soccorsa, aveva profonde ferite al torace, alle gambe e al volto: la Procura di Agrigendo ha aperto un'inchiesta e iscritto nel registro degli indagati il proprietario dei tre cani, di. È stato disposto il sequestro degli animali, eseguito dai carabinieri e dai veterinari dell'Asp di Palermo.