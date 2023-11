Sara Venerucci, la campionessa di pattinaggio aggredita in auto con la figlia di 9 mesi: «Con un calcio mi ha spaccato la portiera». Il racconto choc

di Redazione web

Attimi di terrore per Sara Venerucci, 33enne campionessa di pattinaggio di Rimini. L'atleta ha voluto denunciare sui suoi social l'aggressione che ha subito il giorno di Halloween: un'uomo, stando alla sua versione, avrebbe tentato di aggredirla dopo un incidente stradale evitato per un soffio.

Cosa è successo a Sara Venerucci

L'atleta ha raccontato l'episodio in un post sul suo profilo Facebook. La campionessa ha scritto: «Verso le 15.45, sul lungomare di Viserba, ho sbandato con la macchina per guardare mia figlia che piangeva, andando in parte sulla corsia opposta.

Venerucci, adesso, è sotto choc a causa della terribile esperienza: «In preda al panico, non ho potuto vedere la sua targa e tantomeno lo riconoscerei ma spero vivamente che ci siano delle telecamere sulla strada perché, oltre al danno alla mia auto, questa notte ho avuto gli incubi e ho tremato fino a sera. Qualcuno ha visto ma nessuno si è fermato e non saprei a chi chiedere testimonianza. Spero solo nel lavoro di chi è competente», ha spiegato.

