Rapina al figlio di Salvini, arrestati due giovani egiziani. «Riconosciuti dalla vittima, uno faceva da palo»

Potrebbe essere stato già risolto il caso della rapina ai danni di Federico Salvini, il figlio 19enne del leader della Lega Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture nel governo guidato da Giorgia Meloni. La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Milano, ha arrestato due persone con l'accusa di aver rapinato il ragazzo rubandogli il cellulare dopo averlo minacciato con un coccio di bottiglia.

Gli arrestati sono due giovani di origini egiziane, rispettivamente di 21 e 26 anni: lo scorso 23 dicembre sarebbero stati loro ad aggredire il figlio di Salvini in via Jacopo Palma, a Milano. L'ordinanza è stata firmata dal gip Domenico Santoro su richiesta del pm Barbara Benzi. Il 21enne è stato riconosciuto dalla vittima come autore materiale della rapina, mentre il complice, secondo la ricostruzione, è stato individuato come colui che avrebbe fatto da 'palo'.

