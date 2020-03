Roma-Firenze, treni in ritardo fino a due ore e cancellazioni

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Marzo 2020, 10:28

su tutta la linea, con una media di circa un'ora: inizia male la giornata per i pendolari che viaggiano sull'. A causa di un, divampato in nottata nella stazione di, la linea ferroviaria è andata in tilt.Il guasto tecnico causato dal rogo, divampato per cause ancora da chiarire, ha avuto l'effetto di cancellazioni e ritardi dei treni che uniscono la capitale al capoluogo toscano. Rete Ferroviaria Italiana ha fatto sapere che è ancora in corso l'intervento dei tecnici, partito intorno alle 5 di questa mattina.Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno dovuto fronteggiare l'incendio: la squadra del distaccamento Nomentano ha utilizzato un'autobotte per spegnere le fiamme, originatesi all'interno della sala relè, ampia circa 50 metri quadri e situata a ridosso del binario 1 della stazione di Settebagni.