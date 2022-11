Mangiano al ristorante senza pagare, il ristoratore pubblica la foto: «Due giorni per saldare o vi denuncio»

di Redazione Web

All'apparenza sembravano una coppia di clienti normale. Marito e moglie si sono seduti al tavolo della pizzeria, hanno ordinato e mangiato. Ma, arrivati al momento di pagare il conto, i due si sono alzati e sono andati via senza pagare. Ma per loro sfortuna, il titolare del ristorante non ha alcuna intenzione di fargliela passare liscia. E così, sui social network, ha pubblicato la foto dei due furbetti, con la minaccia: «Se non pagate, vi denuncio».

La rabbia del ristoratore

L'episodio è accaduto a Quarto, in provincia di Napoli, nella pizzeria «Il Gazebo». Un gesto a cui nessun ristoratore si abituerà mai. E in questo caso, i titolari della pizzeria si sono infuriati. Così, su Facebook, hanno pubblicato una foto della coppia con una didascalia perentoria: «Se non pagate vi denunciamo alla polizia».

Clienti abituali

Secondo quanto dichiarato dal titolare, l'uomo e la donna sarebbero due clienti abituali del ristorante. I titolari hanno pubblicato sia la foto dei due seduti al tavolo mentre consumano la pizza, sia dell'automobile (con targa oscurata) con cui i due sono arrivati al locale.

Il post

«Oggi questa coppia di persone, faccio fatica a classificarle “persone”. Hanno mangiato e poi come 2 vigliacchi, approfittando del fatto che erano state qui altre volte, si sono allontanate senza pagare il conto», scrivono sui social, per poi attaccare: «Dico a te vigliacco, sono riuscito a trovare la targa della tua auto, si la tua Citroen, ho la targa. Se entro martedì (oggi, ndr.) vieni a pagare, la cestino… Altrimenti ti denuncio. Fai tu… Hai due giorni, altrimenti divulgo targa e denuncia alla polizia», conclude il post che dopo qualche ora è stato rimosso dalle pagine Facebook, che i due furbetti abbiano saldato il conto?

