Scoppia la rissa in una lavanderia: «Botte tra donne per l'asciugatrice». Arrivano i carabinieri

Un'asciugatrice ha scatenato il panico. Quanto è successo in una lavanderia automatica di Ferentino, in provincia di Frosinone, ha davvero dell'incredibile. Tre donne hanno scatenato una lite furibonda per utilizzare, prima delle contendenti, l'asciugatrice. Tra loro sono volati schiaffi e botte, tra le urla generali che hanno allarmato i residenti.

L'intervento dei carabinieri

A scatenare la rissa è stata l'unica asciugatrice disponibile del locale. Secondo quanto raccolto da Il Mattino, nessuna delle tre donne, di età compresa tra i 30 e i 50 anni, aveva intenzione di fare la fila, rispettando le altre. Da qui è nata una lunga discussione, prima a parole, poi con schiaffi e tirate di capelli, tra l'incredulità dei presenti. La loro lite ha attirato molti passanti che, poi, hanno deciso di chiamare i carabinieri per ristabilire la calma.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Novembre 2022, 22:08

