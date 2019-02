Choc a scuola, dodicenne si butta dalla finestra: aveva preso una nota

Unodidal secondo piano delladopo aver preso una nota per non aver fatto i compiti a casa. Il volo per il ragazzo è stato di almeno sette metri. La tragedia è avvenuta alle 9.30, quando lo studente ha approfittato dell'intervallo per il cambio dell'ora per mettere in atto il gesto disperato all'isituto comprensivo di(Rimini).Il giovane è rimasto ferito dopo essere precipitato dalla finestra ed è stato trasportato all'Ospedale Bufalini di Cesena in eliambulanza. I carabinieri di Riccione stanno raccogliendo le testimonianze dei compagni di classe e dell'insegnante e hanno segnalato il fatto all'autorità giudiziaria.