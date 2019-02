Si getta dalla finestra della scuola: 14enne grave in ospedale

È ricoverata in gravi condizioni all'ospedale San Raffaele di Milano una ragazza di 14 anni che stamattina è precipitata da una finestra del liceo artistico Munari di Crema (Cremona). In base ai primi accertamenti effettuati dalle pattuglie della polizia e dei carabinieri intervenute sul posto, la studentessa si sarebbe gettata dalla finestra di un bagno e sarebbe caduta da un'altezza di circa otto metri. I soccorsi sono stati effettuati dall'automedica dell'ospedale maggiore di Crema e dalla Croce Verde di Soncino (Cremona). Viste le ferite riportate dalla paziente, è stato subito chiesto l'intervento dell'eliambulanza. L'episodio ha suscitato sgomento tra i compagni di classe e i docenti e apprensione in tutta la scuola. Si cerca ora di capire il motivo di quanto accaduto.



+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++



