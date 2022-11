Il mistero di Riccardo, morto in un incidente la notte prima della laurea. L'Università: «Da tempo non sosteneva esami»

di Redazione web

Erano pronti i festeggiamenti per la laurea di loro figlio, Riccardo Faggin, 26 anni neo dottore in scienze infermieristiche. Ma uno schianto nella notte ha strappato quel traguardo importante per il giovane e per i suoi genitori. Intorno alla tragica notizia che ha distrutto la famiglia di Padova si è avvolto un mistero. Dall'università di Padova, infatti, fanno sapere che non era in calendario nessuna sessione di laurea e che il laureando, Riccardo, in realtà da tempo non sosteneva esami, racconta Il Gazzettino.

Compra la torta per il compleanno del figlio, poi un tir la investe: la ex primario morta sul colpo

Giallo sull'incidente





Incidente in sella alla moto che amava, Leonardo Michelozzi morto a 22 anni



Un bravo ragazzo

Nel 2016 Riccardo si era iscritto alla facoltà di Scienze infermieristiche, voleva diventare infermiere del soccorso alpino, perché amava molto la montagna e cucinare. La sera prima dello schianto mortale aveva preparato la cena per la sua famiglia ed era un frequentatore della parrocchia di San Martino. Resta da capire perché il giovane non abbia detto ai suoi genitori che l'indomani non ci sarebbe stata nessuna laurea da festeggiare.





Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Novembre 2022, 08:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA