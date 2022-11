Compra la torta per il compleanno del figlio, poi un tir la investe: la ex primario morta sul colpo

di Redazione web

Era appena uscita dalla pasticceria per comprare la torta per festeggiare il compleanno del figlio, quando è stata investita da un camion che l'ha trascinata per diversi metri. E' morta sula colpo Annargenide Astuto, la dottoressa di 79 anni, ex-primaria di oculistica a Formia, uccisa sulla via Flacca a Gaeta. Il marito che era al suo fianco è sotto choc per la morte violenta ed improvvisa che le ha strappato sua moglie, in un momento di tranquillità. I sanitari del 118 intervenuti pochi minuti dopo l'incidente hanno potuto solo constatare il decesso della donna.

Conducente responsabile?

L'uomo alla guida del tir non avrebbe visto la donna a causa del sole che lo ha accecato per alcuni istanti. Momenti fatali. Solo dopo aver colpito la dottoressa, il conducente si è reso conto dell'incidente. Ma gli inquirenti stanno visionando anche le telecamere di sorveglianza per ricostruire quanto è accaduto con la maggiore precisione possibile. La dottoressa Astudo era una personalità nota sia a Formia che Gaeta, sia per la sua attività professionale precedente che per il suo impegno nella vita politica e sociale della cittadina.

Cordoglio dell'ospedale

«La sua scomparsa, e le circostanze in cui è avvenuta, hanno colpito profondamente tutti coloro che l’hanno conosciuta e che per molti anni hanno lavorato al suo fianco – le parole di cordoglio dell'Azienda sanitaria locale. Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze della direzione strategica e di tutti i dipendenti dell’Asl di Latina».

