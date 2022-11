Infarto dopo il pranzo al ristorante, la sindaca-infermiera gli salva la vita: «Amo il mio lavoro»

di Redazione web

Dovrà esserle grato per sempre per avergli salvato la vita. Alla fine del pranzo, un uomo di 55 anni ha avuto un infarto, ma per fortuna nello stesso locale c'era Manuela Marangon, sindaco di Loreggia, in provincia di Padova, che prima di essere una donna delle istituzioni è stata e resta un'infermiera. «Ho fatto solo il mio dovere, non mi sento un eroe, ma una donna che ama il proprio lavoro», le parole della sindaco, riportate da Il Gazzettino che racconta la storia.

Il sindaco di Rieti torna tardi a casa, la moglie su Fb: «Sono sola con un bimbo». Poi rimuove il post

Massaggio salva-vita

L'infermiera-sindaco ha rianimato per diversi minuti l'uomo che stava avendo un infarto, e che si era accasciato privo di sensi mentre era insieme ad un gruppo di amici in un ristorante a Loreggia. «Ho sentito gente urlare, ho visto un uomo in grave sofferenza e non ho esitato ad avvicinarmi per sincerarmi di cosa fosse accaduto. C’è voluto poco a capire che era stato colpito da un infarto...Poi gli ho praticato il massaggio cardiaco fino all’arrivo dei soccorritori».

Malore improvviso, morto bimbo di 8 anni: stroncato da un'ischemia cerebrale. Genitori sconvolti

Condizioni stabili

Quando sono arrivati i sanitari del 118, l’infartuato è stato stabilizzato dal personale medico e trasportato in ospedale, dove è stato ricoverato in prognosi riservata; solo nei prossimi giorni si potrà capire se l'uomo ha subito danni e quali sono le sue possibilità di recupero.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Novembre 2022, 09:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA