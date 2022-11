Incidente in sella alla moto che amava, Leonardo Michelozzi morto a 22 anni

di Redazione web

La moto era la sua passione. E proprio in sella alla sua moto Leonardo Michelozzi, 22 anni, ha perso la vita. A strappargliela un incidente a Quarrata, provincia di Pistoia, contro un'auto che ha provocato un impatto tremendo, senza possibilità di salvezza, nonostante l'intervento tempestivo dell'ambulanza e la richiesta dell'elisoccorso che non ha fatto in tempo ad arrivare, perché Leonardo non c'era già più. L'esatta dinamica è ancora da chiarire, ma in quella strada sono molti gli incidenti, di diversa gravità, che sono accaduti nel mese di novembre, scrive La Nazione.

Lutto cittadino

Per la morte di Leonardo, un giovane con tutta la vita davanti, è grande il cordoglio della comunità di Quarrata, uno di quei paesi dove gli abitanti si conoscono quasi tutti. Il sindaco, Gabriele Romiti, esprime la tristezza della cittadina con un post su Facebook: «Ho appreso con grande sgomento della tragedia avvenuta lungo via Fiorentina, tra Olmi e Barba, nella quale è morto un giovane quarratino di 22 anni, Leonardo Michelozzi. Sono anche io padre, non voglio immaginare il dramma che la famiglia sta vivendo in queste ore. Per un genitore perdere il proprio figlio è inconcepibile, ingiustificabile, impensabile. Siamo e saremo vicini, come Sindaco e amministrazione comunale tutta, ai nostri concittadini in questo straziante momento».

