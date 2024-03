Gessica Lattuca, trovati resti umani in un appartamento in ristrutturazione: «Il fratello indagato morto per overdose»

di Redazione web

Da cinque anni si cerca la verità. Una svolta (forse) arriva da un macabro ritrovamento. Alcune ossa, forse umane, sono state trovate nel corso di lavori di ristrutturazione in un appartamento a Favara, in provincia di Agrigento, in una palazzina in via Luigi La Porta. La casa è stata sequestrata dai carabinieri del Nucleo Operativo di Agrigento. Sarà il Dna a dare indicazioni più precise.

L'immobile, fino ad oggi abbandonato, si trova a poca distanza dall'abitazione del fratello di Gessica Lattuca, 28enne madre di quattro figli scomparsa il 12 agosto del 2018. Il fratello della donna venne indagato per la sparizione di Gessica, ma è poi morto per overdose.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Marzo 2024, 22:46

