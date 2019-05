Gessica Lattuca scomparsa: spunta una nuova indagata per i ricatti a luci rosse

di Emilio Orlando

Un infarto ha stroncato in boss Vito Triassi

Volevano allargare il loro potere. E prendersi tutta Roma Sud.

RAPINA TRAGICA​

Un macabro sequel che ricorda lo stupro del Circeo

Viterbo, ucciso a sprangate nel suo negozio di jeans: Norberto trovato in un lago di sangue. Killer in fuga​

Polizia contro lo spaccio di droga nelle periferie romane: cinquantuno pusher in manette

Gessica Lattuca scomparsa e le estorsioni a luci rosse:«Interrogate due vittime dei ricatti»​

Gessica Lattuca, cresce il pessimismo sulle sorti della ragazza. Ma forse c'è una svolta

Domenica 12 Maggio 2019, 19:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ad otto mesi esatti dalla sparizione di, il mistero della ventisettenne siciliana diin provincia di, scomparsa nel nulla senza lasciare traccia la sera del 12 agosto dell' anno scorso continua ad infittirsi. Sotto la lente d'ingrandomento dei carabineri è finita un'nella vicenda legata alla rete di prostituzione edove la ventisettenne era stata irretita. La giovane madre di quattro figli, che anche oggi giorno della festa della mamma piangono per la sua assenza, era uscita da casa per incontrare qualcuno. Da quel momento in poi l' unico ad averla vista per l' ultima volta fu il fratello(Nella foto in bassoed ilLe piste investigative battute finora dai detecive delnon hanno portato a nulla, se non alla scoperta di un giro di prostituzione e ricatti hard ai clienti gestito da, suo ex datore di lavoro. Mentre gli investigatori lavoravano per ritrovare, al dramma della scomparsa si è aggiunto quello di molti potenziali testimoni che si sono trincerati dietro un muro di silenzi che ancora oggi lasta cercando di abbattere. Nei mesi scorsi era spuntata una supertestimone che aveva raccontato che il cadavere della poveretta era stato tumulato nel cimitero. Le dichiarazioni della donna però, non trovarono riscontro nel fatti dopo che i loculi vennero riaperti durante un' estumulazione a cui parteciparono anche gli inquirenti (Nella foto i loculi deldove è stato cercato il).Manifestazioni di solidarietà alla famiglia di Gessica, fiaccolate, appelli in Tv e sulla stampa da parte delle istituzioni die della famiglia in questi otto lunghi mesi non hanno sortito i risultati sperati. Potrebbe essere messa a disposizione una ricompensa in denaro a chi fornisce indicazioni fondate ed utili al ritrovamento della poveretta.ma anche tutti gli accertamenti forensi ed investigativi sulla sua persona nelle case e nei magazzini di sua proprietà non hanno portato a nulla (Nella foto una delle abitazioni diche venenro sequestrate).Ogni pista investigativa promettente è stata seguita dai carabinieri come anche quella legata alle tre scritte anonime con la vernice rossa comparse su alcuni muri intorno. Ulteriori spunti investigativi potrebbero arrivare dallo spostamento della collocazione dell' asse temporale della scomparsa di. Secondo il fratellol' ultimo avvistamento di quel maledetto pomeriggio del 12 agosto risalirebbe intorno alle ore 19 (Sotto le ricerche del corpo dinei pozzi in località).Se questo orario venisse posticipato in avanti potrebbero aprirsi altri scenari che potrebbero forse condurre alla verità su un giallo che sta tenendo da mesi con il fiato sospeso i figli di, la madre, la famiglia Lattuca e l' Italia intera.