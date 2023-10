Reddito di cittadinanza, gli ex percettori accerchiano la sindaca: «Pugni sull'auto». E lei querela tutti

di Redazione web

Alcuni ex percettori del reddito di cittadinanza hanno accerchiato l'auto della sindaca di San Giovanni in Fiore Rosaria Succurro, colpendola con pugni. È la stessa sindaca che oggi denuncia l'episodio con un comunicato. «Ho provveduto a querelare un manipolo di facinorosi - afferma Succurro - che ieri sera avevano colpito a pugni la mia macchina nella piazza del municipio, dopo avermi accerchiato nel tentativo di intimorirmi con prepotenza. Peraltro, per tutto il pomeriggio costoro avevano insultato me e l'intera giunta e in sostanza, con il loro comportamento incivile, avevano complicato il lavoro dei dipendenti comunali nel rientro pomeridiano».

La sindaca accerchiata

«Soltanto grazie al pronto intervento di due carabinieri - prosegue la sindaca - non è successo il peggio. Gli autori del fatto, che ho individuato, si erano qualificati come già percettori del reddito di cittadinanza. Nei giorni scorsi avevo ricevuto una delegazione di ex beneficiari della misura, cui avevo chiesto di darmi i loro curricula da portare al Centro per l'impiego di Cosenza, vista la notevole richiesta di lavoro che c'è in questo periodo».



«Non ci arrenderemo mai - sottolinea Rosaria Succurro - ai ricatti e alle intimidazioni.

