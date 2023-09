Reddito di cittadinanza, scambiavano la carta con denaro contante: scoperti 600 immigrati, il giro da oltre 2 milioni

di Redazione web

Non solo percepivano il reddito di cittadinanza senza averne diritto, ma versavano l'importo della carta acquisti in tre negozi in cambio di denaro contante. Il giro illecito, una frode da più di 2 milioni e 300mila euro, è stato stroncato dai carabinieri, che hanno scoperto il coinvolgimento di oltre 600 extracomunitari.

Sono i Carabinieri del Gruppo Tutela Lavoro di Milano ad aver concluso gli accertamenti relativi all'indebita percezione del reddito di cittadinanza nella città di Milano da parte di cittadini extracomunitari prevalentemente di origine somala e della illecita monetizzazione del beneficio ad opera di commercianti compiacenti che già nel dicembre 2022 aveva portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Milano su richiesta della Procura della Repubblica del Capoluogo, nei confronti di un cittadino bengalese, titolare di una attività di «Internet point» e commercio al dettaglio di apparecchiature telefoniche, ritenuto responsabile di riciclaggio continuato e di abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento.

Contanti in cambio della carta

Le indagini, avviate nel mese di febbraio 2021 dal Nucleo Operativo del Gruppo per la Tutela del Lavoro di Milano e coordinate dalla Procura della Repubblica di Milano, sono scattate dagli esiti delle attività di monitoraggio del fenomeno dell'indebita percezione del reddito di cittadinanza realizzata anche grazie alla stretta sinergia sviluppata ai vari livelli con gli uffici dell'Inps competenti, che hanno portato i Carabinieri ad individuare numerosi cittadini di origine somala che percepivano il reddito di cittadinanza senza possederne i requisiti. Si è poi accertato, attraverso una minuziosa analisi dei flussi finanziari, che questi effettuavano anomali e ricorrenti acquisti con la carta del reddito di cittadinanza presso tre esercizi commerciali di Milano e in particolare un «Internet point» e commercio al dettaglio di apparecchiature telefoniche, una rivendita al dettaglio di prodotti alimentari e un ristorante (Kebap).

Il giro da oltre 2 milioni di euro

L'analisi sui flussi finanziari ha permesso di accertare che: il negozio di telefonia, che dunque non commercializza i beni di prima necessità per cui possono essere impiegate le somme concesse con il beneficio, rispetto all'anno precedente all'istituzione del Reddito di Cittadinanza ha registrato un incremento delle transazioni POS pari a +215.000 euro passando da un incasso mensile di 1.460 euro a circa 23.450 euro (+1600%); l'attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari dal 01/01/2021 al 09/06/2022 ha dichiarato all'Agenzia delle Entrate di aver incassato 4.436,73 euro ma ha invece eseguito transazioni Pos nello stesso periodo per 179.806,74 euro; il ristorante dal 28/11/2020 al 09/05/2021 ha dichiarato all'Agenzia delle Entrate di aver incassato 33.424,42 euro ma ha invece eseguito transazioni Pos nello stesso periodo per 92.832,75 euro. Dunque, rispetto all'anno precedente all'istituzione del reddito di cittadinanza, le attività economica in questione, hanno fatto registrare un incremento abnorme delle transazioni Pos non giustificate con l'acquisto di beni di prima necessità. 633 le persone che, nel periodo di tempo interessato dalle indagini, hanno effettuato acquisti con RDC presso i tre esercizi commerciali: 597 di queste, individuate quali indebiti percettori, sono state deferite presso 14 Procure della Repubblica (Milano, Cosenza, Bergamo, Napoli, Roma, Brescia, Como, Torino, Lodi, Siracusa, Trapani, Monza, Lecce e Genova) per i reati di falsa attestazione del possesso dei requisiti per la corresponsione del beneficio RDC (art. 7 L. D.L. 4/2019) e di truffa aggravata (art. 640 bis c.p.). Tutti sono extracomunitari ed in particolare, il 90% di nazionalità somala. I restanti 36 soggetti, in possesso dei requisiti, sono stati segnalati all'INPS per l'indebito utilizzo del beneficio che è stato immediatamente sospeso.

