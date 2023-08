Perde il Reddito di cittadinanza, donna tenta il suicidio sui binari (con il cagnolino): la prontezza del macchinista evita la tragedia

di Redazione web

Ha tentato il suicidio dopo che le era stato comunicato che non avrebbe più percepito il reddito di cittadinanza. L'episodio, avvenuto nel Salernitano, ha per protagonista una donna e il suo cagnolino: la 55enne è entrata in un varco nei pressi della stazione di Baronissi, ha camminato per 300 metri sui binari in direzione Fisciano e lì, in una zona coperta dalla boscaglia, si è stesa aspettando l’arrivo di un treno. Grazie alla prontezza del macchinista, la donna e il suo amico a quattro zampe sono salvi.

Toto Cutugno, folla commossa ai funerali: vip e fan in fila per l'ultimo saluto all'"Italiano vero"

Si lancia nel vuoto con la tuta alare: base jumper (disperso da giorni) trovato morto sulle Alpi svizzere

Cosa è successo

Elena, nome di fantasia, voleva farla finita a tutti costi e aveva scelto minuziosamente l'area dove suicidarsi, nascosta 300 metri circa nella sterpaglia in direzione Fisciano; infatti sia il 118 che le Forze dell'ordine ed i Vigili del Fuoco hanno dovuto camminare nella boscaglia per individuare il tratto in cui sarebbe passato il treno.

L'intevento

L'intero equipaggio della Croce Bianca di Salerno, intervenuta sia con due ambulanze che con l'auto medica, ha portato la paziente al pronto soccorso del Ruggi dove la donna ha ricevuto tutte le cure del caso, anche da punto di vista psicologico, e dove è stata seguita anche dalla Polizia che ha provveduto a raccogliere tutte le informazioni del caso proseguendo l'assistenza alla paziente già assicuratale sui binari.

«Si tratta di una ennesima tragedia sfiorata e dovuta alla soppressione improvvisa del reddito di cittadinanza a persone fragili che non ne possono assolutamente fare a meno. Si auspica che le Istituzioni intervengano prontamente per scongiurare altre tragedie simili» fa sapere il dottor Zito.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Agosto 2023, 13:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA