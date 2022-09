Rapinatore armato sale in auto: ragazze terrorizzate si «salvano» schiantandosi

Attimi di paura per tre ragazze in pieno centro a Modena. Le giovani sono state seguite e minacciate, anche con un coltello, da un uomo con il volto coperto. A quel punto la fuga verso la macchina ma, una volta salite in auto, il loro aggressore è riuscito a salire sul veicolo e il terrore le ha assalite.

La paura e lo schianto

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta di Modena, le tre giovani si sono ritrovate per qualche istante chiuse in auto insieme al loro assalitore. La vicenda è accaduta nel pieno centro di Modena tra via Sigonia e via Guicciardini. Tutto è avvenuto in pochi secondi. L'uomo, armato di coltello, le ha raggiunte e le ha minacciate. E, una volta salite in auto, pensavano di essere sfuggite all'aggressore. Ma l'uomo è riuscito a entrare nella vettura. Le ragazze terrorizzate, tra grida e pianti, erano letteralmente sotto choc e la giovane alla guida ha perso il controllo dell'auto andandosi a schiantare contro le auto in sosta.

La loro salvezza

A quel punto, però, l'uomo impaurito dall'incidente e dal frastuono provocato ha deciso di scappare. Le tre giovani sono rimaste ferite, sotto choc, in attesa dell'ambulanza e dell'intervento delle forze dell'ordine. Ma, probabilmente, quell'incidente è stata la loro salvezza. Adesso è scattata la caccia all'uomo che, però, sarà difficile da identificare visto che aveva il volto coperto.

