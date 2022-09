Macerata, esce per gettare la spazzatura: badante investita e uccisa da un'auto

Dramma lungo viale Indipendenza, a Macerata. Nei pressi della caserma dei vigili del fuoco una donna di 67 anni è stata investita e uccisa da un’auto per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine: il dramma ieri mattina. L'urto con una Volskwagen Golf è stato terribile, la donna è finita sul cofano dell'auto rompendo il parabrezza.

DONNA UCCISA DA UN'AUTO: ERA UNA BADANTE UCRAINA

La donna, una badante ucraina, era uscita per gettare l'immondizia. Subito è stato dato l’allarme e sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma a nulla sono serviti i soccorsi. La donna è deceduta.

