Auto della polizia sbanda e vola dentro il supermercato: l'incidente choc VIDEO

Incidente choc, auto della polizia vola dentro un supermercato: donna miracolata. Un'auto della polizia si è schiantata dentro a un negozio di alimentari a Lisburn in Irlanda. Lo schianto è avvenuto poco dopo le 11:35 di ieri in Longstone Street.

La vettura della polizia con i lampeggianti accesi stava rispondendo a un'emergenza quando ha dovuto sterzare all'improvviso per evitare di scontrarsi con un veicolo guidato che proveniva dal senso opposta e che stava girando.

AUTO POLIZIA DENTRO SUPERMERCATO: DONNA MIRACOLATA

L'auto della polizia ha dovuto sterzare all'improvviso finendo letteralmente dentro il supermercato a folle velocità. Una donna ha evitato per un pelo di essere investita dal veicolo della polizia dopo essere appena entrata nel negozio. Danni ingenti sono stati causati al negozio. Una donna, sfiorata dalla macchina entrata come un proiettile nei locali del market, ha riportato ferite lievi. La polizia sta facendo appello per i testimoni che avessero visto le fasi dello schianto, comunque ripreso dalle telecamere della zona.

