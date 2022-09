Camion carico di birre si schianta: autostrada invasa dalle lattine

Sarebbe potuto essere un incidente molto pericoloso, quello accaduto su un tratto dell'intestatale della Florida, negli Stati Uniti, dove centinaia di lattine di birre sono cadute a terra, ma per fortuna non ci sono state vittime. Invece, per gli amanti ed i consumatori di birra, sarebbe potuto essere un'occasione di bere una lattina, senza andare al supermercato, visto che un semirimorchio con a bordo centinaia di lattine di birra si è schiantato rovesciando a terra il suo carico, causando non pochi problemi al traffico stradale. Tutte le corsie dell'Interstate 75, a circa 45 km dalla città di Tampa, hanno dovuto chiudere in seguito alla collisione, che includeva anche altri rimorchi e un camioncino.

Hernando County: The southbound lanes of I-75 at MM296 remain closed following an early morning crash involving several tractor trailers. Traffic is diverted at SR-50. pic.twitter.com/mWlgU56kMo — FHP Tampa (@FHPTampa) September 21, 2022

Birra per tutti

Il tamponamento è stato causato da un semirimorchio che ha tagliato la strada ad un altro mentre cambiava corsia, causando la frenata di altri semirimorchi; uno di quelli, pieno di casse di birra, non si è fermato e si è scontrato con un camioncino e un altro rimorchio. Solamente i conducenti dei camioncini hanno riportato lievi ferite nello scontro.

Update: Crews continue to work to clear vehicles and debris along I-75 at this hour. pic.twitter.com/oEuReTxASX — FHP Tampa (@FHPTampa) September 21, 2022

