Giovane di 28 anni ucciso in campagna a colpi d'arma da fuoco E' morto dopo il ricovero in ospedale dove era arrivato in gravi condizioni





Omicidio nelle campagne: allevatore 28enne ucciso a colpi di arma da fuoco nella campagne di Mattinata lungo la strada che porta a Monte Sacro. Si tratta di Bartolomeo La Pomarda già noto alle forze dell'ordine. Il 28enne infatti aveva preso parte all'aggressione, insieme ad altri due giovani, di un 43enne ferito al volto e al torace con un’ascia. La Pomarda è morto dopo il ricovero in ospedale. L'agguato nella tarda serata di ieri L'allevatore 28enne non ce l'ha fatta: era arrivato all'ospedale Riuniti di Foggia in gravi condizioni dopo il ferimento a colpi di arma da fuoco nella trada serata di ieri in una zona della campagne di Mattinata. Torino, le mani della ‘ndrangheta sul ristorante del carcere e il bar del Palagiustizia. Quattro arresti Il 28enne ucciso era già noto alle forze dell'ordine Il 28enne la notte tra il 7 e l'8 aprile del 2016 aveva partecipato ad una spedizione punitiva, insieme ad altri due complici, nei confronti di un 43enne Antonio Pio Prencipe ferito al volto e al torace con un’ascia e poi lasciato sanguinante nei pressi di una pizzeria in centro a Mattinata. Il 28enne - all'epoca dei fatti 21enne - fu arrestato insieme ai complici per tentato omicidio in concorso con gli altri due. qualche giorno prima della spedizione punitiva l'auto del padre di La Pomarda fu crivellata da alcuni colpi di pistola. Le indagini ora sono in mano ai carabinieri: non si esclude nessuna pista. Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Luglio 2023, 10:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA