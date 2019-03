Ragazza stuprata in Circumvesuviana: «I miei aguzzini sono liberi, ora temo la vendetta»

Circumvesuviana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Lasi sente vittima di una profonda ingiustizia: lei violentata e quelli che ha indicato come suoi aguzzini in libertà. Espiegando che tutto è successo per la sua ingenuità. Ma è anche pronta a chiamare subito la Polizia se incontrerà quei giovani in strada. Due dei tre indagati sono stati scarcerati, per il terzo è atteso nel corso della prossima settimana il pronunciamento del Riesame. La giovane ha affrontato la vicenda nel colloquio con alcuni organi di stampa tra cui Repubblica, Il Mattino e il Corriere della Sera.«Io - dice - sono stata violentata ed i miei aguzzini sono liberi.. Più ancora di quello che ho subito mi ha fatto male ciò che è successo dopo.. Avevo pensato di lasciare questa città ma ho cambiato idea. Vorrei restare per aiutare altre donne incoraggiandole alla denuncia».- spiega ancora - La mia iniziale gentilezza è stata confusa con un consenso che non c'è mai stato. Voglio giustizia. Io sono vittima, le prove sono sufficienti. Non mi aspettavo che mi spingessero lì dentro all'ascensore. Sono convinta che si sia trattato di un equivoco. Esistono prove a sufficienza per dimostrare che sono stata vittima di una violenza». E aggiunge che se incontrerà in strada quei giovani «penso che chiamerò la Polizia. Adesso ho paura che vogliano vendicarsi. Non si aspettavano che li avrei denunciati. Anzi, era l'ultima cosa che pensavano. Per loro quello che è successo è stato uno scherzo, una cosa senza importanza. Pensavano fosse lo stesso anche per me».