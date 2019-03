La giovane violentata in Circumvesuviana: «Il mio corpo è diventato uno scarto»

Circumvesuviana

«Bastano pochi minuti e ritorno col pensiero.. Erano attimi in cui la mente sembrava come incapace di comprendere, di totale perdizione dell'essere.». Così, nello studio del suo legale Maurizio Capozzo,, descrive in una lettera quanto ha subito.«Mi sembrava di essere avvolta dalla nebbia mentre mi trascinavo su quella panchina dopo quelli che saranno stati 7 o 8 minuti», scrive ancora la ragazza che oggi, per la prima volta dopo 15 giorni, è uscita di casa. «Mi sono seduta e non l'ho avvertito più.. Compassione che ancora oggi mi accompagna, unita ad una sensazione die poi all'accettazione di un corpo che fatico a riconoscere perché calpestato nella sua purezza».. Consumato il corpo e la mente dal tempo odierno ricerca una vita semplice». Dopo tante parole cupe e dense di pessimismo affiora uno spiraglio di speranza: «Mi piacerebbe essere a capo di un'associazione che si occupa della prevenzione, della tutela e della salvaguardia delle donne, ragazze, bambine a rischio, perché donare se stessi e il proprio vissuto per gli altri è l'unico modo per accettarlo».