Ragazza molestata in centro a Bologna, scarcerato un ventenne: «Era ubriaco, non ricordava nulla»

Il Gip del Tribunale di Bologna, Roberta Malavasi, non ha convalidato il fermo del ventenne somalo che era stato arrestato nuovamente lo scorso giovedì con l'accusa di aver molestato, la sera del 6 febbraio, una ragazza di 24 anni in via Belle Arti, nella zona universitaria di Bologna. Nella fuga, il giovane aveva anche preso a calci un'altra ragazza che era intervenuta per aiutare la vittima dell'aggressione.

Era ubriaco, non ricordava nulla

Il giovane, che ha detto di non ricordare nulla perché ubriaco, sarà quindi scarcerato: il giudice però ha emesso nei suoi confronti misure cautelari. «Il fermo non è stato convalidato - spiega il suo legale, Massimo Valentini - ma il mio assistito è stato sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora nel Comune di Malalbergo, con il divieto di allontanarsi.

Lo scorso 6 febbraio, dopo l'arresto per violenza sessuale da parte degli agenti del commissariato Due Torri, il ventenne era stato rimesso in libertà dal pm di turno, per l'assenza della flagranza. Il questore di Bologna aveva disposto un ordine di trattenimento del giovane somalo per pericolosità sociale, facendolo trasferire al Cpr di Milano per una successiva espulsione. Nei giorni successivi, il tribunale di Milano ha disposto la sua liberazione per mancanza del requisito della pericolosità sociale. Il ventenne ha così fatto ritorno a Bologna, precisamente nel Cas di Malalbergo, dove la mattina del 15 febbraio è stato rintracciato dalla polizia che ha eseguito il provvedimento di fermo.

