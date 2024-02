Stupro, l'Europa boccia la legge sul reato: sfuma l’intesa sul sesso senza consenso. «Un’occasione persa per i diritti»

Un'occasione persa? Sembrerebbe proprio di sì. Il fronte italiano ci aveva sperato fino all'ultimo ma Consiglio e Parlamento europeo hanno trovato un accordo per la prima legge europea contro la violenza sulle donne, che però non considera stupro il sesso non consensuale.

«Solo sì significa sì»

La bozza originale della direttiva, presentata dalla Commissione europea a marzo 2022, definiva il reato di stupro come sesso non consensuale, senza che le vittime dovessero necessariamente fornire prove di violenza subita, minacce o coercizione. Si basava sul principio per cui "solo sì significa sì", in base al quale vari Stati membri tra cui la Spagna hanno adottato le proprie legislazioni nazionali.