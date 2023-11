Le alunne non voglio fare il compito in classe, insulti e spintoni al prof: «Sei una me**a». Lui le denuncia

di Hylia Rossi

In una scuola di Mirandola, in Emilia Romagna, ovvero l'Istituto Galilei, un professore è stato vittima di maltrattamenti da parte di tre studentesse (e il fidanzato di una di loro) che non avevano assolutamente intenzione di fare il compito in classe. Questa volta, tuttavia, la vicenda si è conclusa con una denuncia da parte dell'insegnante, come riporta il Gazzettino di Modena.

«Prof di me**a», l'aggressione e l'intervento del fidanzatino

Una giornata come tante altre, all'interno dell'Istituto Galilei, con una compito in classe in programma. Quasi tutti gli studenti presenti sono più o meno pronti per affrontare la verifica, tranne tre studentesse, le quali ordinano al professore di sospenderla.

Alla risposta negativa dell'uomo, la lezione procede come previsto e i ragazzi si apprestano a completare il compito.

Quando le viene intimato di lasciare la classe per permettere ai compagni di portare a termine in tranquillità il compito, la studentessa spintona il professore con forza fino a farlo sbattere contro il muro. A quel punto, esce finalmente dall'aula.

Tuttavia, l'esperienza del professore non è ancora finita: poco dopo entra in classe il fidanzato della ragazza e comincia ad insultarlo, chiamandolo «prof di me**a» e intimandogli «lascia stare la mia ragazza e non le metta più le mani addosso».

Il professore ha presentato denuncia nei confronti degli alunni in seguito alle aggressioni subite. A quanto pare, non si tratta di un caso isolato: negli ultimi tempi si succedono casi di violenza, anche tra studenti, ed episodi di insubordinazione grave da parte dei giovani nei confronti degli insegnanti.

