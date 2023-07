Primario di oncologia arrestato: «Soldi da un paziente per saltare la lista d'attesa»

di Redazione web

Scandalo sanità in Puglia, dove il primario dell'Oncologico di Bari "Giovanni Paolo II", Vito Lorusso, 68 anni, è stato arrestato in flagranza di reato con l'accusa di aver chiesto soldi non dovuti ai suoi pazienti per accorciare i tempi delle liste d'attesa nell'erogazione di una prestazione sanitaria. Una vicenda ancora tutta da chiarire ma che provoca l'ennesimo terremoto nell'Irccs, già scosso da un caso simile qualche anno fa.

Primario Oncologico arrestato

Secondo le prime informazioni, Lorusso sarebbe stato arrestato dai carabinieri che indagavano su di lui da qualche settimana, probabilmente dopo la denuncia di qualche paziente. Le indagini sono coordinate dalla pm della Procura Chiara Giordano, nelle prossime ore verrà chiesta la convalida del fermo e l'oncologo, molto conosciuto nell'ambiente, potrà difendersi rispondendo alle domande del giudice delle indagini preliminari.

Chi è Vito Lorusso

Vito Lorusso dal 27 agosto 2012 è dirigente responsabile dell'Unità Operativa di Oncologia Medica dell'Ospedale Oncologico Irccs di Bari. Dall'1 marzo 2006 al 26 agosto 2012 è stato dirigente responsabile presso l'Uo di Oncologogia medica al Vito Fazzi di Lecce.

