Imprenditore non paga le ritenute delle buste paga dei dipendenti: la Finanza confisca i soldi nel conto corrente e un immobile da 200mila euro

di Redazione web

Non ha versato allo Stato i soldi trattenuti dalle buste paga del lavoratori, così un imprenditore tessile di Falconara, in provincia di Ancona, è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, e la Finanza gli ha confiscato, oltre ai soldi sui conti correnti, anche un immobile di oltre 200 mq, del valore di 200mila euro.

Carol Maltesi, sentenza choc: «Davide Fontana si sentì usato, niente ergastolo»

Meteo, Italia spaccata in due: bollino rosso in 10 citta, in Sardegna 43 gradi. Allerta maltempo in Friuli e Lombardia

La confisca dei soldi e di un immobile

Nei giorni scorsi, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Ancona, hanno eseguito un provvedimento emesso dal Tribunale di Ancona, che ha disposto la confisca di beni in possesso ad un imprenditore operante nel distretto industriale tessile del Comune di Falconara Marittima.

Gli accertamenti messi in atto dai militari della Compagnia di Falconara Marittima hanno consentito di confiscare un immobile di oltre 220 mq di proprietà dell’imprenditore, oltre alle disponibilità finanziarie trovate in suo possesso presso alcuni istituti bancari del territorio.

L’aggressione patrimoniale dei beni riconducibili all’imprenditore ha permesso di confiscare 5.000 euro sui conti correnti del condannato e l’immobile del valore commerciale di oltre 200.000 euro fino a concorrenza del profitto del reato.

L’immobile in questione era già stato sottoposto a sequestro preventivo dai finanzieri della Compagnia di Falconara Marittima.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Luglio 2023, 10:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA