Vigili del fuoco morti, il commovente omaggio col violino del collega è virale su Facebook

I funerali dei tre vigili del fuoco, commozione in cattedrale ad Alessandria

Oggi era il giorno dei funerali di, i tre vigili del fuoco morti nella cascina esplosa a Quargnento, in provincia di Alessandria. E da un paio di giorni è diventato virale un video postato da, un pompiere di Mantova e maestro di violino che ha voluto ricordarli con la musica.Il vigile del fuoco ha pubblicato sul suo profilo Facebook in cui, col violino tra le mani, suona l'Ave Maria di Schubert. Il video è stato condiviso in meno di due giorni da quasi 114mila utenti, con oltre 6mila commenti.