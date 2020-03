Fiamme di notte nel reparto di Medicina: paziente appicca il fuoco, tutti evacuati

Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Marzo 2020, 16:39

Un incendio si è sviluppato alle 4.30 di questa mattina a Galatina , nel reparto di Medicina dell’ospedale "Santa Caterina Novella".L'autore è un paziente psichiatrico di 45 anni già in una struttura di Cutrofiano, attualmente ricoverato al Santa Caterina Novella, proprio nel reparto di Medicina: ha appiccato il fuoco alle coperte del letto procurando l' incendio domato dai vigili del fuoco intervenuti insieme agli agenti del Commissariato di Galatina. Non si registrano feriti o danni ad altre camere del reparto dell'ospedale.Al lavoro i vigili del vuoco con la squadra del distaccamento di Maglie alla quale si è aggiunta quella di Lecce, insieme a due squadre di supporto con autobotte e autoscala, coordinate dal funzionario di turno.Le fiamme, generatesi all’interno di una stanza, sono state spente e i fumi evacuati con i motoventilatori in uso agli stessi vigili del fuoco. Al momento dell’incendio, nel reparto, si trovavano quattro degenti fatti allontanare dal personale sanitario dell'ospedale.Sono in fase di accertamento da parte del personale dei vigili del fuoco, le cause che hanno generato l’incendio.