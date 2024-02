Patente sospesa fino a 15 giorni se si guida con il cellulare: la misura nella riforma del codice della strada

Patente sospesa per chi usa il cellulare mentre è al volante. La stretta è prevista da un emendamento presentato dal Pd al ddl di riforma del Codice della strada. Provvedimento a cui è stato dato l'ok dalla commissione Trasporti della Camera ieri dopo l’esame dei 770 emendamenti presentati.

Autovelox, nella stessa strada varrà soltanto la prima multa. Dispositivi vietati nei tratti sotto ai 50 km orari

Codice della strada, patente sospesa per il cellulare

La sospensione che potrà andare da un minimo di una settimana a un massimo di 15 giorni. La durata del ritiro della patente varierebbe in base ad alcune fattispecie. Se si viene scoperti alla guida con il cellulare la sospensione sarà di una settimana nel caso in cui l'autista possieda almeno 10 punti sulla patente. Se i punti a disposizione sono meno di dieci la sanzione raddoppia: 15 giorni. E i tempi si allungherebbero ancora di più in caso di incidente dovuto all'uso improprio dello smartphone. Per entrarà in vigore l'emendamento dovrà superare l’esame in Senato a marzo.

