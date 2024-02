Positivo all'alcol test, gli ritirano la patente: ma stava camminando a piedi. Il caso incredibile

Multa e patente sospesa perchè positivo all'alcol test anche se era a piedi. Protagonista della vicenda un 40enne di Como che ha presentato ricorso contro una multa, con tanto di sospensione della patente, per guida in stato di ebbrezza che gli è stata fatta, come spiegato dai suoi legali, mentre si trovava per strada e non in auto. La notizia è diventata virale proprio dopo un video, da centinaia di migliaia di visualizzazioni, condiviso su Instagram dall'avvocato Ivano Chiesa che, insieme al collega Gianmaria Fusetti, assiste l'automobilista.