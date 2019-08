La ruspa si ribalta e gli cade addosso: operaio muore schiacciato

Lunedì 19 Agosto 2019, 23:03

Era al lavoro sulla sua ruspa quando ha trovato la morte. Undi 39 anni èschiacciato dalla scavatrice che stava guidando. È accaduto a, piccolo centro dell'Appennino parmense.Il mezzo, per cause ora oggetto di indagine, si è improvvisamente ribaltato e lo ha schiacciato. L'uomo è morto sul colpo. Su quanto successo stanno indagando i Carabinieri e la Medicina del Lavoro. Il 39enne, residente nella zona, lavorava in una impresa di movimentazione terra.