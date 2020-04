di Silvia Natella

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Aprile 2020, 11:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Pronto sono». In piena emergenzaun parroco dellanon poteva credere alle sue orecchie quando ha risposto al telefono e ha capito che all'altro capo c'era il ponteficeinfatti, ha ripreso un'abitudine che lo aveva contraddistinto soprattutto nei primi mesi del suo papato e ha chiamato dondiper informarsi sulla situazione del piccolo comune diventatoUna telefonata improvvisa e inaspettata, un'emozione incredibile. Cosìha informato i: «Carissimi Parrocchiani, vi scrivo ancora emozionato e pieno di gioia, questa mattina mi ha telefonato in maniera del tutto inaspettata Il Santo Padre Francesco. Nella telefonata durata circa 10 minuti, nello stile paterno e premuroso che lo contraddistingue, il Papa si è voluto informare in prima persona della situazione che stiamo vivendo, invitandomi a comunicarvi la sua vicinanza e preghiera per ognuno di voi».«Egli - ha continuato - è vicino a quanto si adoperano in prima persona per il bene della comunità. Il Papa inoltre in maniera molto paterna e semplice mi ha incoraggiato nel mio ministero. La telefonata ricevuta è una carezza per tutta la comunità ed è un segno di speranza. Ringraziamo il Signore e preghiamo per il Papa».