Adriano Panatta contro le baby gang: «Ripristiniamo le punizioni corporali, meritano 4 "nerbate" sul sedere. E spalare il concime»

di Redazione Web

Sculacciate alla vecchia maniera, questo l'antidoto di Adriano Panatta contro i membri delle baby gang. Magari usando la sua storica racchetta da tennis. «Non vorrei dire una cosa forte ma io la dico. Ma ripristinare le pene corporali, dare tre o quattro nerbate sul sedere, senza esagerare, non farebbe male. Dopo che sono andati via doloranti per 15 giorni forse ci pensano a quello che hanno fatto».

Gli episodi di violenza e le «punizioni umilianti»

La "ricetta educativa" del tennista arriva a margine di una conferenza stampa in Comune a Treviso.

L'ex campione di tennis, residente in città ormai da molti anni, ha anche suggerito la formula alternativa di obbligare i bulli a «spalare del concime. Punizioni un po' umilianti, insomma, per far loro capire che stanno sbagliando. Poi non credo siano delinquenti incalliti, sono solo bulletti - ha concluso - e se si vuole li si mette a posto».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Aprile 2024, 20:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA