Pamela, il giorno dei funerali a Roma: per lei una bara bianca

Pamela Mastropietro, intercettazione choc: «Oseghale mi chiese se volevo stuprarla mentre dormiva» Roma - Si svolgeranno oggi a Roma a partire dalle 11 i funerali di Pamela Mastropietro, la 18enne romana il cui corpo è stato brutalmente mutilato fatto a pezzi lo scorso 31 gennaio nella zona industriale di Pollenza, in provincia di Macerata. Le esequie si terranno nella chiesa di Ognissanti sull'Appia Nuova a tre mesi dalla morte. Il corpo di Pamela, vestito di un completo bianco è stato composto in una bara bianca.

La sindaca di Roma Virginia Raggi ha proclamato per oggi il lutto cittadino. Nonostante la nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa a suo carico dal gip di Macerata per l'omicidio di Pamela, Innocent Oseghale accusato dell'omicidio della ragazza, non cambia la linea difensiva: ieri è stato interrogato per rogatoria nel carcere di Ascoli Piceno dal gip del tribunale Rita De Angelis e si è proclamato ancora una volta innocente.